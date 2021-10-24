В Петербурге при попытки ограбить магазин мужчина открыл стрельбу

Полиция Петербурга «по горячим следам» у дома 16/1 по улице Кибальчича задержала 38-летнего неработающего мужчину.

Накануне в полицию Невского района от петербуржца поступило сообщение о том, что у магазина по улице Седова неизвестный мужчина, при попытке ограбить магазин, стрелял из предмета, похожего на пистолет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выяснилось, что мужчину пытался задержать охранник магазина. Злоумышленник несколько раз выстрелил из пускового устройства «Сигнал охотника».

Пострадавших в результате выстрела нет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Ленобласти задержала 41-летнего неработающего мужчину, подозреваемого в разбое. Выяснилось, что неизвестный, угрожал женщине ножом.