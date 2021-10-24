Массовая авария на КАД унесла жизнь одного человека

Причины и обстоятельства смертельной аварии только предстоит выяснить. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Причины и обстоятельства смертельной аварии только предстоит выяснить. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

На внешней стороне КАД возле проспекта Энгельса столкнулись три фуры и три легковушки. Известно, что погиб 26-летний мужчина.

Также три человека получили различные травмы. Причины и обстоятельства смертельной аварии только предстоит выяснить. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Вероятно, ДТП произошло из-за утренней гололедицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская погода устроила автомобилистам сюрприз в виде гололедицы. Воскресным утром ее заметили на Кантемировском, Дворцовом и Ушаковском мостах. Там уже несколько машин успели поцарапать друг друга. 10 автомобилей столкнулись на мосту Бентакура. Туда приехала разбираться машина ДПС. Мост весь во льду. Мост Бетанкура перекрыли со стороны Ждановской набережной. В Комарово из-за гололедицы сошел с дистанции пикап.