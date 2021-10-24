Мошенники изобрели новый метод обмана с смс-бомберами и МФО

Новая схема срабатывает на «ура», потому что людей просят прислать скриншот экрана с смс, а не коды. Фото: unsplash

Новая схема срабатывает на «ура», потому что людей просят прислать скриншот экрана с смс, а не коды. Фото: unsplash

Сначала злоумышленники атакуют жертву массовой рассылкой смс-оповещений, испуганный человек становится легкой добычей и остается с долгом по кредиту. Об этом сообщает «РБК».

Специалисты рассказали о новой «находке» предприимчивых аферистов. Номер телефона жертвы регистрируется на десятках ресурсов, в том числе и на сайтах микрофинансовых организаций (МФО). Затем жертву в течение 15-20 мин «забрасывает» сотнями сообщений с кодами, среди которых есть нужные злоумышленнику.

Вначале мошенники находят паспортные данные своих «клиентов» в слитой базе персональных данных, по которым подают заявки на кредиты. После смс-атаки аферисты выходят на связь с жертвами, втираются в доверие и просят прислать скриншоты экрана с входящими смс. Важно, что проверочные коды видны в предпросмотре смс.

У мошенника в руках оказываются паспортные данные и проверочный код, подходящий для оформления кредита в МФО на имя жертвы. Деньги уходят на счет злоумышленника, а человеку достается долг по кредиту.

Новая схема срабатывает на «ура», потому что людей просят прислать скриншот экрана с смс, а не коды. Поэтому блок на запрет пересылки кода из смс в этом случае плохо срабатывает, рассказал советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков.

«Напуганного человека проще застать врасплох, поэтому он соглашается на предложение помощи», — считает Гавриченков. По его словам, СМС-бомберы используются давно, но кража средств с помощью МФО — это новая цель мошенников.

Ранее gazeta.spb.ru писала, пожилой мужчина оформил заказ через мошеннический сайт и не дождался товара. Таким образом, выяснилось, что пенсионер стал жертвой сайта-клона.