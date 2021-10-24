Утку со стрелой в голове заметили живой в саду Ивана Фомина у проспекта Просвещения  

Утку со стрелой в голове заметили живой в саду Ивана Фомина у проспекта Просвещения  
Фото: скриншот группы во "ВКонтакте" "Соседи СПЧ. Приморский район"

Впервые несчастное животное увидели пять месяцев назад. Об этом сообщает «Мегаполис».

Утка со стрелой в голове жива сегодня ее видели и сняли на видео в саду Ивана Фомина у проспекта Просвещения. Об утке стало известно в мае этого года, когда ее впервые увидели на Орловском карьере, а затем в Графском пруду. За судьбу птицы переживает много людей.

Каждое ее появление в СМИ и соцсетях сопровождается вопросом о том, как ей можно помочь.

Орнитологи считают, стрелу можно извлечь без последствий для пернатой, но для этого нужен квалифицированный ветеринар. Птицу пытались поймать много раз, но этого так и не удалось сделать.

Ранее gazeta.spb.ru писала, возбуждено уголовное дело по факту гибели 20 собак в частном приюте «Дора» в Воронежской области.

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