Утку со стрелой в голове заметили живой в саду Ивана Фомина у проспекта Просвещения

Впервые несчастное животное увидели пять месяцев назад. Об этом сообщает «Мегаполис».

Утка со стрелой в голове жива сегодня ее видели и сняли на видео в саду Ивана Фомина у проспекта Просвещения. Об утке стало известно в мае этого года, когда ее впервые увидели на Орловском карьере, а затем в Графском пруду. За судьбу птицы переживает много людей.

Каждое ее появление в СМИ и соцсетях сопровождается вопросом о том, как ей можно помочь.

Орнитологи считают, стрелу можно извлечь без последствий для пернатой, но для этого нужен квалифицированный ветеринар. Птицу пытались поймать много раз, но этого так и не удалось сделать.

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