В Сертолово малышка опрокинула на себя турку с горячим кофе и получила ожоги

В Сертолово малышка опрокинула на себя турку с горячим кофе и получила ожоги
Малышка по недосмотру родителей опрокинула на себя турку с горячим кофе. Фото: pixabay

Происшествие с участием ребенка произошло во Всеволожском районе Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию из больницы поступила телефонограмма о том, что в городе Сертолово с термическим ожогом спины, плеч, шеи, в тяжелом состоянии госпитализировали годовалую девочку.

Малышка по недосмотру родителей опрокинула на себя турку с горячим кофе.

Известно, что отец девочки директор одной компании, а мать — неработающая. Семья на учете по делам несовершеннолетних не состоит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» для того, чтобы в полном объеме установить все обстоятельства, причины и условия, приведших к получению травм девочки от высокоскоростного поезда.

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