В Ленобласти за сутки COVID подхватили 337 человек

В Ленинградской области зафиксировано еще 337 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 25 октября. С начала пандемии коронавирусом заразились 76 223 человека.

За минувшие сутки также зафиксировали 255 случаев выздоровления. Число летальных случаев за сутки составило четыре, всего от последствий коронавируса скончались 2 538 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 31 месте. Петербург находится на третьем — 2 693 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 7 778 человек. Второе место у Подмосковья — 3 127 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что избежать коронавирус вирус поможет укол вакциной от этой болезни, заявил Александр Мясников. При этом в России до настоящего времени привилось только около 30% населения.