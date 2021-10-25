В Ленобласти за сутки COVID подхватили 337 человек

В Ленобласти за сутки COVID подхватили 337 человек
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировано еще 337 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 25 октября. С начала пандемии коронавирусом заразились 76 223 человека.

За минувшие сутки также зафиксировали 255 случаев выздоровления. Число летальных случаев за сутки составило четыре, всего от последствий коронавируса скончались 2 538 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 31 месте. Петербург находится на третьем — 2 693 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 7 778 человек. Второе место у Подмосковья — 3 127 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что избежать коронавирус вирус поможет укол вакциной от этой болезни, заявил Александр Мясников. При этом в России до настоящего времени привилось только около 30% населения.

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