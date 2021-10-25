Нерабочие дни начались у жителей шести регионов России из-за COVID

Сразу в шести регионах России начались нерабочие дни, введенные в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Нерабочие дни с понедельника начинаются в Пермском крае, а также в Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях. Такое решение было принято местными властями, продлятся нерабочие дни до 7 ноября.

В разных регионах ограничения отличаются. Так, в Воронежской области на указанный период приостановят работу объекты розничной торговли, общепита и развлекательных заведений. В Курской дополнительно введен режим самоизоляции для пожилых.

Напомним, 20 октября президент РФ подписал указ о введении нерабочих дней. Такое решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что генетик допустил продление нерабочих дней из-за коронавируса.