Нерабочие дни начались у жителей шести регионов России из-за COVID

Нерабочие дни начались у жителей шести регионов России из-за COVID
В ряде регионов России начались нерабочий дни. Фото: pixabay

Сразу в шести регионах России начались нерабочие дни, введенные в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Нерабочие дни с понедельника начинаются в Пермском крае, а также в Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях. Такое решение было принято местными властями, продлятся нерабочие дни до 7 ноября.

В разных регионах ограничения отличаются. Так, в Воронежской области на указанный период приостановят работу объекты розничной торговли, общепита и развлекательных заведений. В Курской дополнительно введен режим самоизоляции для пожилых.

Напомним, 20 октября президент РФ подписал указ о введении нерабочих дней. Такое решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что генетик допустил продление нерабочих дней из-за коронавируса.

нерабочие дни Россия


 

Новости партнеров
Россиян предупредили о рисках лишиться жилья
Россиян предупредили о рисках лишиться жилья
Получивший нагоняй от Бастрыкина следователь расследовал махинации с землей под Всеволожском
Получивший нагоняй от Бастрыкина следователь расследовал махинации с землей под Всеволожском
Какой орех снизит давление и уровень
Какой орех снизит давление и уровень "плохого" холестерина
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Нерабочие дни начались у жителей шести регионов России из-за COVID
Полиция Петербурга задержала охранника магазина, избившего подростка
Двухъярусная развязка с Московским проспектом для ШМСД появится в Петербурге
Беглов выдвинул кандидатуру Повелия на пост вице-губернатора Петербурга
В Сланцах ссора закончилась ножевым в живот
Автомобилист насмерть сбил молодого пешехода на внутреннем кольце КАД
В Комздраве рассказали, где в Петербурге привиться иностранцам
Теплый фронт принесет в Петербург дожди