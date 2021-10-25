Полиция Петербурга задержала охранника магазина, избившего подростка

Полиция Северной столицы задержала охранника продуктового магазина, избившего подростка.

Несовершеннолетний обратился в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в полицию поступило сообщение о конфликте в продуктовом магазине в доме 28 по проспекту Космонавтов. После чего в больницу в состоянии средней степени тяжести самостоятельно обратился 15-летний подросток.

Пострадавший пояснил полиции, что накануне в продуктовом магазине его избил охранник.

По подозрению в совершении указанного преступления полиция задержала 28-летнего гражданина зарубежного государства. Полиция выяснила, что конфликт произошел из-за того, что подросток фотографировал якобы просроченные продукты.

Полиция проводит проверку по факту данного конфликта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге охранник «Пятерочки» избил подростка.