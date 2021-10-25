Школьнику выстрелили в рот из пневматики под Всеволожском

Во Всеволожском районе Ленобласти на детской ребенку выстрелили в рот из игрушечного пистолета.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 сентября, в деревне Старая. Поздним вечером в отдел полиции поступило сообщение о травмировании 12-летнего жителя улицы Латышских стрелков в Петербурге. Мальчик пострадал во время игры. Другой ребенок выстрелил из игрушечного пневматического пистолета мальчику в рот.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, у школьника обнаружили перелом коронки 11-го зуба. После оказания медпомощи, в состоянии средней степени тяжести он был отпущен домой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга автоледи сбила подростка, который перебегал дорогу на красный свет.