В Ленобласти ожидаются дожди и до +8 градусов 26 октября

В Ленобласти ожидаются дожди и до +8 градусов 26 октября
Пройдут небольшие осадки в виде дождя. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Преобладание облачной погоды ожидается в Ленобласти во вторник, 26 октября. Пройдут осадки в виде дождя.

Температура воздуха в ночное время составит +1…+6 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +3…+8 гр.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в большинстве районов небольшой, ночью местами умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник в Петербурге будет дождливо и до +8 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем — слабо понижаться.

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