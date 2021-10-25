На Комендантском проспекте под колеса «Мерседеса» попала 17-летняя девушка

На Комендантском проспекте под колеса &#171;Мерседеса&#187; попала 17-летняя девушка
С прошлого года девушку 33 раза привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Фото: Pixabay

Подросток пострадал под колесами машины в Приморском районе Северной столицы накануне. У автоледи усмотрели признаки опьянения, однако пройти медосвидетельствование она отказалась.

У дома 27, корпус 1, по Комендантскому проспекту 28-летняя девушка ехала на Mercedes. Она направлялась в сторону улицы Шаврова. Неожиданно автомобилистка сбила 17-летнюю девушку, переходившую дорогу на «зебре». Подростка госпитализировали в состоянии средней тяжести. ОБ этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

У водителя полиция усмотрела признаки сильного алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования автоледи отказалась, на автомобилистку составили протокол. С прошлого года девушку 33 раза привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП на Пулковском шоссе в сторону пригорода стало причиной плотной пробки.

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