Путин поручил регионам запретить работу кафе и ресторанов ночью

Путин поручил регионам запретить работу кафе и ресторанов ночью
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов запретить работу общепита, а также проведение развлекательных мероприятий в ночные часы.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания будет действовать с 23:00 до 06:00.

Российский лидер также рекомендовал ввести режим самоизоляции для не вакцинированных лиц старше 60 лет и систему QR-кодов для посещения гражданами организаций, перечень которых установят кабмин и местные власти.

Напомним, президент РФ подписал указ о введении нерабочих дней. Такое решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 37 930 человек, что стало новым рекордом. С начала пандемии в стране зафиксировали 8 279 573 случая коронавируса.

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