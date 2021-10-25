Губернатор Ленобласти участвует в работе Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Губернатор Ленобласти участвует в работе Конгресса местных и региональных властей Совета Европы
Дрозденко предложил рассмотреть на завтрашней сессии вопросы энергетической безопасности и экономике регионов. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Александр Дрозденко возглавляет делегацию региона в мероприятии в Страсбурге (Франция). Об этом сообщает «Online47».

Делегация Ленинградской области во главе с губернатором региона Александром Дрозденко накануне 41 сессии в Страсбурге принял участие в работе Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Напомним, заседание Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы запланировано на 26 октября. Дрозденко предложил рассмотреть на завтрашней сессии вопросов энергетической безопасности регионов. В их числе предполагаемое повышение цен, сокращение рабочих мест из-за перехода на зеленую экономику и альтернативные виды энергии.

Это решение уже повлияло на цены на электроэнергию, газ и различные виды сырья, заметил глава 47 региона. Отметим, на 40-й сессии заседания Палаты регионов, которая проходила в марте этого года в онлайн-формате, губернатора Ленобласти избрали заместителем председателя Палаты регионов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, Владимир Путин поручил региональным властям запретить работу кафе и ресторанов в ночное время.

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