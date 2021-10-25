Комитет по благоустройству использует кубометры соляного раствора для обработки дорог от гололедицы

За неделю с дорог собрали и вывезли 1,4 тыс. кубометров мусора и 2,5 тыс. тонн смёта. Фото: Baltphoto

За неделю с дорог собрали и вывезли 1,4 тыс. кубометров мусора и 2,5 тыс. тонн смёта. Фото: Baltphoto

На прошлой неделе температура воздуха в Северной столице не раз опускалась ниже ноля, и на дорогах начал появляться гололед. Для безопасности петербуржцев Комитет по благоустройству начал обрабатывать дороги спецсредствами.

Одним из таких средств является солевой раствор. Он щадящий по отношению к окружающей среде, потому что при меньшем количестве соли удается обработать большую площадь дорог. За прошлую неделю использовали около 730 кубометров этого раствора. Об этом сообщает Комитет по благоустройству.

За прошлую неделю на уборку дорог вышло более 570 спецмашин и больше тысячи дворников, ночью – около 530 машин. За неделю собрали и выбросили 1,4 тыс. кубометров мусора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов поделился, какой будет зима в Северной столице в этом году.