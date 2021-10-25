СКА на выезде обыграл «Авангард»

СКА на выезде обыграл «Авангард»
СКА обыграл "Авангард". Фото: ska.ru

СКА победил «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла на «Арене Балашиха» и закончилась со счетом 5:1 в пользу петербуржцев.

В составе СКА отличились Микко Лехтонен, Марат Хуснутдинов, Андрей Кузьменко (дважды) и Валентин Зыков. У «Авангарда» шайбу забросил Арсений Грицюк.

Следующий матч состоится 27 октября. СКА сыграет с рижским «Динамо».

Петербургская команда лидирует в Западной конференции, имея в своем активе 33 очка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА обыграл «Динамо» и вышел вперед в серии. Среди петербуржцев голами отличились Василий Подклзин, Антон Бурдасов и Владислав Каменев.

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