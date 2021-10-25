Жена Болдуина прокомментировала трагедию на съемках

Алек Болдуин будто бы повторил судьбу своего персонажа. Фото: скриншот Instagram @alecbaldwininsta

Алек Болдуин будто бы повторил судьбу своего персонажа. Фото: скриншот Instagram @alecbaldwininsta

Жена американского актера Алека Болдуина, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, впервые прокомментировала трагедию.

Она отметила, что поддерживает мужа и шокирована произошедшим.

«Мое сердце с Галиной, с ее мужем, сыном, их семьей и любимыми. И с моим Алеком. Нет таких слов, которыми можно описать шок и боль в сердце от такой трагической случайности. Сердце разбито», — написала Хилариа Болдуин на своей странице в Instagram.

Напомним, смертельный инцидент произошел 22 октября на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». Звезда Голливуда Алек Болдуин случайно застрелил оператора и тяжело ранил режиссера. Актер после случившегося сразу сдался полиции.

В итоге погибла оператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер Джоэл Соус. 42-летнюю женщину доставили в больницу Университета Нью-Мексико на вертолете, но она, к сожалению, не выжила.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по предварительной версии следствия, произошедшее — случайность. Алек Болдуин, несмотря на свою эксцентричность, никогда не был замечен в столь серьезном нарушении закона.