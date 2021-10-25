В торговом центре в Айдахо произошла стрельба

В торговом центре в Айдахо произошла стрельба
По факту стрельбы проводится проверка. Фото: pixabay

В торговом центре в городе Бойсе, штат Айдахо в США, произошла стрельба.

По предварительной информации, в результате происшествия есть пострадавшие.

Одного человека задержали, сообщает полиция города в Twitter.

«Полицейские реагируют на сообщение о том, что в торговом центре на улице Норт-Милуоки была стрельба. Просим вас избегать этого района… имеются многочисленные сообщения о раненых. Один человек задержан», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге в Калининском районе города между двумя компаньонами произошел конфликт, в результате которого один из них уехал в больницу с пулевым ранением.

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