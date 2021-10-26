Российские моряки отогнали пиратов от панамского судна в Гвинейском заливе

Российские моряки отогнали пиратов от панамского судна в Гвинейском заливе
Морские пехотинцы из России предотвратили захват пиратами контейнеровоза "Люция". Фото: pixabay

Российские морпехи с большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» помогли отбить от пиратов панамский контейнеровоз.

Как сообщает Минобороны РФ, это произошло 25 октября в Гвинейском заливе в Атлантике. Морские пехотинцы из России предотвратили захват пиратами контейнеровоза «Люция», идущего под флагом Панамы из Того в Камерун.

В ведомстве уточнили, что панамское судно подало сигнал бедствия, после чего российские моряки направили к контейнеровозу вертолет с подразделением пехоты. При подлете пираты поспешили покинуть судно и уехали к берегу на быстроходной лодке.

Группа антитеррора освободила экипаж и досмотрела судно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при крушении судна в Мурманске погибла женщина и трое мужчин пропали без вести.

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