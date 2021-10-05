При крушении судна в Мурманске погибла женщина и трое мужчин пропали без вести

Один из тех, кто находился на борту, выжил, сообщает Мурманский следственный отдел Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

В Мурманске организована доследственная проверка по факту потерпевшего бедствие судна «Фаворит». Маломерное судно потерпело крушение в Кандалакшском заливе в районе деревни Кашкаранцы. К месту подачи сигнала бедствия были направлены подразделения МЧС, в спасательной операции задействовали вертолет Ми-8.

На борту находились пять человек, которые успели воспользоваться спасательным плотом. Двоих человек удалось спасти, но по дороге в больницу женщина умерла в машине скорой помощи. Трое остаются без вести пропавшими. Причиной крушения стало шторм, разыгравшийся в Белом море.

Ранее Gazeta.SPb писала, 6 октября, МЧС проведет масштабную проверку системы оповещения населения, сирены включат по всей России.