За сутки от коронавируса умерли 72 жителя Петербурга

За последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 72 случая. Об этом сегодня, 26 октября, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Город сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 86 смертей за сутки. Следом идет Нижегородская область — 39 летальных исходов. В Ленинградской области от умерли еще семь пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 23 502 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 232 775 человек, в том числе 1 106 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что все ковид-стационары в Петербурге работают на пределе.