В Ленобласти коронавирусом заразились еще 345 человек

В Ленобласти коронавирусом заразились еще 345 человек
В Ленобласти с каждым днем растет количество зараженных. Фото: pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 345 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 26 октября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 76 568 случаев ковида. При этом выздоровели 58 070 пациентов, в том числе 312 за последние сутки. Кроме того, стало известно о семи летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 545.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург опустился на третье место. Первой стала Москва — 6 074 случая. На втором месте Московская область — 2 930.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что все ковид-стационары в Петербурге работают на пределе.

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