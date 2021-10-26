В Ленобласти коронавирусом заразились еще 345 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 345 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 26 октября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 76 568 случаев ковида. При этом выздоровели 58 070 пациентов, в том числе 312 за последние сутки. Кроме того, стало известно о семи летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 545.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург опустился на третье место. Первой стала Москва — 6 074 случая. На втором месте Московская область — 2 930.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что все ковид-стационары в Петербурге работают на пределе.