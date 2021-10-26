Число заболевших коронавирусом в мире превысило 244 млн

За всю пандемию наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в США, Индии и Бразилии. Фото: Pixabay

За всю пандемию наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в США, Индии и Бразилии. Фото: Pixabay

В мире по данным на утро 26 октября выявленных случаев коронавируса насчитывается 244 054 440. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

За время пандемии, согласно последним данным, число умерших из-за осложнений ковида и пневмонии достигло 4 954 527. Странами-лидерами по заболеваемости за последний месяц остаются США (2 512 399 случая за месяц), Великобритания (1 114 377) и Турция (812 305).

За всю пандемию наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в США, Индии и Бразилии.

Больше всего заразившихся и скончавшихся с начала пандемии насчитывается в Соединенных Штатах, где суммарно подтверждено 45 544 971 случай COVID-19, а количество смертей выросло до 737 316.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где общее число инфицированных COVID-19 достигло 34 189 774, а с начала пандемии от последствий заражения вирусом в стране умерло 454 712 человек.

На третьей позиции по заболеваемости находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 735 560 заболевших, умерло 605 804 человека.

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