В Колпинском районе в пожаре сгорела бытовка

В Колпинском районе в пожаре сгорела бытовка
Утром в Колпинском районе выгорела бытовка размером 3 на 6 метров. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В тушении огня участвовали 10 человек, информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.

О пожаре стало известно 26 октября около 06:51. По улице Павловская, дом №55 в Колпинском районе произошло возгорание на втором этаже здания на площади 18 квадратных метров двухъярусной, размером 3 на 6 метров строительной бытовки.

В МЧС сообщают, пожар был ликвидирован в 07:08. Сведений о пострадавших не было. В ликвидации возгорания привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в поселке Славянка Пушкинского района жильцы самостоятельно смогли потушить пожар на балконе. О возгорании рано утром сообщили соседи, никто не пострадал.

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