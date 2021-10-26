Японская бесприданница: принцесса Мако отказалась от титула ради простолюдина

Дочь наследного принца Акисино вышла замуж и стала обычной гражданкой страны.

30-летняя японская принцесса Мако, которая могла жить и ни в чем не нуждаться до самой старости, отказалась от всех привилегий, чтобы воссоединиться со своим избранником. Женщина отреклась от титула в пользу простолюдина – мужчины, с которым познакомилась в Международном университете в Токио еще в 2012 году. Теперь принцесса стала обычной гражданкой страны, чем очень расстроила членов своей семьи и японский народ.

Известно, что Мако уже покинула родительский дом. Она вышла из резиденции в светло-зеленом платье с брошью, прежде поклонившись своей семье. Также перед свадьбой женщина навестила бабушку и дедушку. Монархи без особой радости восприняли новость о женитьбе Мако, так как после этого еще острее встал вопрос о быстром сокращении династии. На данный момент в императорской семье всего 18 членов, среди которых шесть незамужних принцесс.

Недовольны выбором Мако и жители Японии, которые считают, что она должна была найти более подходящего мужа. Некоторые даже приняли участие в мирной акции протеста, призывая принцессу одуматься, «предотвратить обман» и «защитить императорскую семью».

Но ни общественное порицание, ни отсутствие поддержки со стороны семьи не смогли разрушить любовь. Мако отказалась от пособия в размере 1,3 миллиона долларов, от титула и собирается переезжать в США. Возможно, именно там возлюбленным удастся начать все с чистого листа.

«Кэй является неотъемлемой частью моей жизни. Для нас брак являлся необходимым решением для продолжения жизни и сохранения наших сердец»,

— пояснила свое решение Мако.

Напоминаем, что на Мако и ее супруга оказывалось серьезное давление со стороны японцев. Супруги хотели пожениться еще несколько лет назад, но отказались от этой идеи, так как пережили серьезный стресс. Принцесса признавалась, что ей пришлось лечить посттравматическое расстройство из-за чрезмерной критики со стороны общества.

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