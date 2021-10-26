В России выявили рекордные 1 106 смертей от COVID-19 за сутки

За последние сутки в российских городах подтверждено 1 106 летальных исходов. Фото: Unsplash

За последние сутки в российских городах подтверждено 1 106 летальных исходов. Фото: Unsplash

В России зафиксирован новый максимум по суточной смертности от коронавирусной инфекции — 1 106.

Об этом во вторник сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. За последние сутки в российских городах подтверждено 1 106 летальных исходов. Днем ранее в стране подтвердилось 1 069 смертей от осложнений ковида.

В Москве за минувший день зарегистрировано 86 смертей, в Петербурге — 72.

Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 232 775 граждан РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки выявили 36,4 тысячи случаев коронавируса. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 8 316 019.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов первой стала Москва — 6 074 случая. На втором месте Московская область — 2 930. Тройку замыкает Петербург — 2 735.