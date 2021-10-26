В России за сутки выявили 36,4 тысячи случаев коронавируса

В России за сутки выявили 36,4 тысячи случаев коронавируса
С начала пандемии в России выявлено более 8 млн случаев коронавируса. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 36 446 человек.

Об этом стало известно сегодня, 26 октября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 8 316 019.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 1 106 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 232 775 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 26 973 человека. Общее количество выздоровлений достигло 7 213 584.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург опустился на третье место. Первой стала Москва — 6 074 случая. На втором месте Московская область — 2 930.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что все ковид-стационары в Петербурге работают на пределе.

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