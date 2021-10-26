Завершен монтаж классических «ленинградских» садово-парковых диванов на Воскресенской набережной

Завершен монтаж классических «ленинградских» садово-парковых диванов на Воскресенской набережной
Рабочие приевзли малые архитектурные формы для украшения городского объекта. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Комитет по благоустройству Петербурга установит для отдыха горожан 30 белоснежных диванов.

26 октября городской комитет по благоустройству завершит монтаж классических «ленинградских» садово-парковых диванов на Воскресенской набережной.

Монтаж классических «ленинградских» садово-парковых диванов на Воскресенской набережной завершен. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Для удобства и отдыха петербуржцев на месте поставят новых 30 диванов. Gazeta.SPb делала фоторепортаж о том, как происходит установка диванов, урн и другие работы по благоустройству.

Комитет принимал непосредственное участие в процессе благоустройства. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

«Воскресенская набережная входит в охранную зону объектов культурного наследия Петербурга, поэтому выбор малых архитектурных форм для нее очень важен», — рассказала заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Оксана Гусева.

заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Оксана Гусева рассказала журналистам об особом статусе набережной. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Так, классические диваны установлены в ниши, предусмотренные планировочным решением набережной.

Рабочие в процессе монтажа диванов. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Северной столице комитет по благоустройству использует кубометры соляного раствора для обработки дорог от гололедицы.

Архитектурные формы соответствуют статусу городского объекта дизайном и изяществом форм. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Работы проводились рано утром 26 октября. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Важно было доставить объекты вовремяи аккуратно. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Городские урны также часть выбранного дизайна набережной.
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