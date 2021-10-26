Завершен монтаж классических «ленинградских» садово-парковых диванов на Воскресенской набережной

Комитет по благоустройству Петербурга установит для отдыха горожан 30 белоснежных диванов.

26 октября городской комитет по благоустройству завершит монтаж классических «ленинградских» садово-парковых диванов на Воскресенской набережной.

Для удобства и отдыха петербуржцев на месте поставят новых 30 диванов. Gazeta.SPb делала фоторепортаж о том, как происходит установка диванов, урн и другие работы по благоустройству.

«Воскресенская набережная входит в охранную зону объектов культурного наследия Петербурга, поэтому выбор малых архитектурных форм для нее очень важен», — рассказала заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Оксана Гусева.

Так, классические диваны установлены в ниши, предусмотренные планировочным решением набережной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Северной столице комитет по благоустройству использует кубометры соляного раствора для обработки дорог от гололедицы.