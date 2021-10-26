В Страсбурге губернатор Ленобласти заявил о вовлечении молодежи в политику

Глава Ленобласти рассказал об успешном проекте по привлечению молодежи в управление - "Губернаторский резерв". Фото: скрин из соцсети Instagram главы Ленобласти Александра Дрозденко

Глава Ленобласти рассказал об успешном проекте по привлечению молодежи в управление - "Губернаторский резерв". Фото: скрин из соцсети Instagram главы Ленобласти Александра Дрозденко

Александр Дрозденко рассказал в Европе об опыте привлечения молодых людей в политику и управление.

Об этом сообщает «47online». О том, что необходимо использовать молодежные платформы для открытых дискуссий, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил 26 октября на пленарном заседании 41-ой сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, который сейчас проходит в Страсбурге.

Важно привлечь внимание молодых людей в управление и политику на местном и региональном уровнях, считает глава 47 региона РФ. Он рассказал об успешной работе в этом направлении, речь, в частности, речь идет о конкурсе «Губернаторский резерв» и разного рода молодежных форумах, которые проводятся в Ленобласти.

По мнению Дрозденко, региональные власти должны выстроить отношения с молодежной аудиторией, используя открытые дискуссии для обсуждения проектов и проведения совместных акций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Дрозденко выступил накануне 41 сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Он рассказал о проблемах перехода на энергосберегающие и зеленые виды топлива в регионах.