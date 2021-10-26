Станцию «Зенит» откроют для пассажиров 29 октября

Станцию «Зенит» откроют для пассажиров 29 октября
Игра начнется в 12:00 по петербургскому времени. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

29 октября на стадионе «Газпром Арена» состоится футбольный матч. В связи с этим на станции «Зенит» оба вестибюля будут открыты на вход с 5:41 до 0:38.

Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

29 октября «Зенит»-м сыграет с «Краснодаром»-м в 14-м туре М-Лиги. Команда Константина Зырянова проведет домашний матч 14-го тура группы «Б» М-Лиги. Игра начнется в 12:00 по петербургскому времени. Стоимость билета на игру составит 100 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работники Государственной административно-технической инспекции зарегистрировали очень грубые нарушения при ремонте асфальта на Вознесенском пр., Исаакиевской пл. и пер. Антоненко. Их выполняла компания «Возрождение». Она, игнорируя требования законов, в зоне, выделенной для прохода пешеходов, активно продолжает ремонт.

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