Ученые рассказали о проявлениях постковидного синдрома у детей

Также у детей чаще встречаются симптомы, связанные с расстройством психики. Фото: pixabay

Также у детей чаще встречаются симптомы, связанные с расстройством психики. Фото: pixabay

Ученые проанализировали медицинскую базу данных, которая охватывает почти половину населения Германии, и выявили перечень и тяжесть симптомов ковида у детей и подростков.

Примечательно, что у переболевших возникают долгосрочные осложнения. На протяжении нескольких недель или даже месяцев после выздоровления у них сохраняются усталость, одышка, проблемы с концентрацией внимания, сном и памятью. Об этом сообщает medRxiv.org.

Также у детей чаще встречаются симптомы, связанные с расстройством психики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня, во вторник, 26 октября, стало известно, сколько в Петербурге привито от ковида за прошедшие сутки. Так, за понедельник в Северной столице вакцинировали от ковида 17572 человек (в том числе и вакциной «Спутник Лайт»). Всего сделано 23712 инъекций.