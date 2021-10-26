«Генериум» подала заявку на исследования назальной формы «Спутника V»

Российская фармкологическая организация «Генериум» разработала спрей от ковида и подала заявку на клиническое испытание лекарства. Об этом этом заявил гендиректор компании Даниил Талянский.

Так, на основании российской вакцины «Спутник V» они сделали назальный вариант. Ее можно впрыснуть в нос. Такая вакцина переносится лучше, чем обычная. Она не уступает ей в эффективности. В организации планируют, что уже через полгода лекарство зарегистрируют. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые проанализировали медицинскую базу данных, которая охватывает почти половину населения Германии, и выявили перечень и тяжесть симптомов ковида у детей и подростков. На протяжении нескольких недель или даже месяцев после выздоровления у них сохраняются усталость, одышка, проблемы с концентрацией внимания, сном и памятью.