Четыре человека пострадали после нападения мужчины с ножом в Вене

Известно, что мужчине 35 лет и он гражданин Австрии. Фото: Baltphoto

Известно, что мужчине 35 лет и он гражданин Австрии. Фото: Baltphoto

Мужчина с проблемами психики напал с ножом на прохожих на улице в Вене. Это произошло в закусочной. Четыре человека пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что мужчине 35 лет и он гражданин Австрии.

Ножевые ранения получили две женщины и двое мужчин — в возрасте от 48 до 64 лет. Сейчас их жизням ничего не угрожает.