Четыре человека пострадали после нападения мужчины с ножом в Вене

Четыре человека пострадали после нападения мужчины с ножом в Вене
Известно, что мужчине 35 лет и он гражданин Австрии. Фото: Baltphoto
Мужчина с проблемами психики напал с ножом на прохожих на улице в Вене.
Это произошло в закусочной. Четыре человека пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости».
Известно, что мужчине 35 лет и он гражданин Австрии.
Ножевые ранения получили две женщины и двое мужчин — в возрасте от 48 до 64 лет. Сейчас их жизням ничего не угрожает.
Политический или религиозный мотив в действиях злоумышленника исключили, отмечают в полиции.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе полиция задержала трех приезжих из Киргизии за разбойное нападение на продуктовый магазин. Инцидент произошел в ночь на 25 октября в магазине «24 часа» на улице Коммунаров, дом 188/1. Очевидцы сообщили в полицию о драке. Прибывшие полицейские выяснили, что в 4 утра в магазин ворвались неизвестные преступники.
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