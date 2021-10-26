Пожар в гараже чуть не уничтожил два автомобиля на Московском шоссе

Пожар в гараже чуть не уничтожил два автомобиля на Московском шоссе
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Московском районе Петербурга огонь охватил два легковых автомобиля. С пожаром боролись 9 спасателей.

Возгорание случилось во вторник, 26 октября, по адресу: Московское шоссе, дом №46. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 23:08. Огнеборцы прибыли к месту происшествия на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в гараже размером 6х6 метров горела обстановка на площади 25 кв. метров. Сгорели сгораемые части легкового автомобиля «ВАЗ» и в автомобиле «Фолькваген» оплавился передний бампер.

В 23:35 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели почти час тушили полыхающие бытовки на Шишкина.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу пожар спасатели


 

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