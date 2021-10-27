Мурашко назвал число привитых от гриппа россиян

Мурашко назвал число привитых от гриппа россиян
Михаил Мурашко рассказал о темпах вакцинации от гриппа в регионах. Фото: kremlin.ru

В регионах России продолжается вакцинация от гриппа. Об рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, уже привиты более 32,6 млн человек. В это число входят более 9 млн детей.

Как сообщили «РИА Новости», Мурашко подчеркнул, что в регионах достаточно вакцины от коронавируса для полноценной работы прививочных пунктов.

Напомним, за минувшие сутки в России коронавирусная инфекция подтвердилась у 36 446 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 8 316 019. Кроме того, в России был зафиксирован новый максимум по суточной смертности от ковида — 1 106.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что все симптомы гриппа появляются при заболевании COVID-19, поэтому отличить две инфекции без проведения соответствующих исследований невозможно.

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