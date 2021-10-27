В Пулково в среду задержан один авиарейс

В Пулково в среду задержан один авиарейс
Задержан один рейс. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В петербургском аэропорту Пулково задерживается один авиарейс. Причины задержек не указываются.

Об этом стало известно во вторник, 19 октября. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты в Худжанд. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Задерживается рейс U6 2641. Рейс обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 5:55, но время вылета сдвинули на 07:45. Причины задержки рейса не уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне Пулково работало без отмен и задержек. Все рейсы, запланированные на 14 июля, были выполнены точно по расписанию.. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 6:20, но время вылета сдвинули на 12:45. Причины задержки рейса не уточняются.

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