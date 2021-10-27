Ночью в Лужском районе сгорел частный дом

Ночью в Лужском районе сгорел частный дом
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 27 октября в Лужском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 23:22 26 октября.

В СНТ «Солнечное» горел частный дом на площади 48 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работали дежурные смены 106 и 137 пожарных частей. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы техники. Справиться с огнем удалось в 00:50. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели почти час тушили полыхающие бытовки на Шишкина.

Лужский район пожар происшествия


 

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