В центре Гамалеи оценили эффективность «Спутника V» против новой мутации коронавируса

В центре Гамалеи оценили эффективность &#171;Спутника V&#187; против новой мутации коронавируса
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта».

«Вакцина «Спутник V» эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом», — приводит его слова РИА «Новости».

Накануне в Москве и Подмосковье выявили три случая заражения новым вариантом штамма «дельта» AY.4.2.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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