Свадебный бум 2021 года в Петербурге объясним невозможностью бракосочетания в 2020 году

Свадебный бум 2021 года в Петербурге объясним невозможностью бракосочетания в 2020 году. Фото: Pixabay

Свадебный бум 2021 года в Петербурге объясним невозможностью бракосочетания в 2020 году. Фото: Pixabay

Количество свадеб в Петербурге за 2021 год может войти в историю, как самое большое. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу РАНХиГС и профессора кафедры государственного и муниципального управления, доктора социологических наук Альбину Бесчасную.

Профессор кафедры государственного и муниципального управления считает, что такая высокая статистика бракосочетаний в 2021 году объясняется трудной эпидемиологической ситуацией в 2020 году, когда свадьбу было невозможно сыграть из-за ограничений. Решение ЗАГСов города работать летом дольше обычного также способствовало увеличению количества свадеб.

«В Петербурге сегодня существует отдельное направление в туристической индустрии — свадебный туризм. Поэтому с каждым годом желающих зарегистрировать свой брак в Северной Венеции становится всё больше. Этот сезон не стал исключением», — считает Альбина Бесчасная.

Бракосочетание в романтичной Северной столице пользуется большим спросом, но также увеличилось и количество разводов на 21% по сравнению с 2020 годом, как выяснили эксперты. Основными причинами стали: упадок финансов, отложенный спрос с 2020 года, финансовая независимость женщин.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Министерство юстиции разрешило жителям России регистрировать браки дома и в больницах при особых обстоятельствах. Юристы отмечают, что это могут быть беременность, рождение детей или угроза жизни жениха или невесты.