В Петербурге от COVID-19 вакцинировалось больше половины сотрудников транспортной отрасли

От COVID-19 вакцинировалось больше половины сотрудников транспортной отрасли. Фото: pixabay.com

От COVID-19 вакцинировалось больше половины сотрудников транспортной отрасли. Фото: pixabay.com

Среди сотрудников транспортной отрасли около 80% вакцинированных от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Всего в транспортной отрасли работают примерно 41 тысяча горожан, среди которых большая часть уже вакцинировалась. Так, летом прививку сделали 30% сотрудников.

Благодаря вакцинации количество заболевших удалось снизить. В транспортной сфере летом заболело 500 человек, а сейчас, когда число привившихся достигло 80%, болезнь коснулась 220 человек.

Таксисты тоже не отстают и массово прививаются. В пресс-службе отметили, что работа транспортных средств осуществляется с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в скором времени ожидается регистрация детской вакцины от коронавируса.