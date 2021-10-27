В России зафиксирован новый рекорд по числу смертей от COVID за сутки

В России зафиксирован новый рекорд по числу смертей от COVID за сутки
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В России зафиксирован новый максимум по суточной смертности от коронавирусной инфекции — 1 123. Днем ранее было зарегистрировано 1106 летальных исхода от коронавируса.

Об этом в среду, 27 октября, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Более 1000 человек в сутки умирают от COVID-19 девятый день подряд. За все время пандемии от последствий коронавирусной инфекции скончались 233 898 человек.

В Москве за последние 24 часа умерли 91 человек с COVID-19, в Петербурге зафиксировали 74 смерти, а в Московской области — 41.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новая волна заболеваемости коронавирусом привела к нехватке свободных коек в больницах. Особенно сложная ситуация наблюдается в Севастополе.

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