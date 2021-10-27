Власти Москвы потребовали закрытие магазинов алкогольной продукции на время нерабочих дней

Власти Москвы потребовали закрытие магазинов с наличием алкогольной продукции в количестве более 70% на время нерабочих дней. Фото: Pixabay

Власти Москвы потребовали закрытие магазинов с наличием алкогольной продукции в количестве более 70% на время нерабочих дней. Фото: Pixabay

Работа алкомаркетов и винотек в Москве с ассортиментом более 70% будет приостановлена в период с 28 октября по 7 ноября.

Власти Москвы запретили работать магазинам, ассортимент которых больше чем на 70 процентов состоит из алкогольной продукции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководство ряда торговых точек.

Пресс-секретарь Департамента торговли и услуг столицы Тарас Белозеров отметил, что торговля будет регулироваться указом мэра Сергея Собянина. Согласно этому распоряжению приостанавливается торговля в магазинах, где ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и продуктов питания меньше 30 процентов.

Доставка алкогольной продукции тоже осуществляться не будет.

Предприниматели в ответ на это указывают, что в предыдущие периоды ограничений такое требование не вводилось. Кроме того, алкоголь в законе о торговле отнесен к продовольственным товарам. Большинство точек в спешном порядке готовятся расширить ассортимент, чтобы соблюсти требования.

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