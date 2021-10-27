Власти Москвы потребовали закрытие магазинов алкогольной продукции на время нерабочих дней

Власти Москвы потребовали закрытие магазинов алкогольной продукции на время нерабочих дней
Власти Москвы потребовали закрытие магазинов с наличием алкогольной продукции в количестве более 70% на время нерабочих дней. Фото: Pixabay

Работа алкомаркетов и винотек в Москве с ассортиментом более 70% будет приостановлена в период с 28 октября по 7 ноября.

Власти Москвы запретили работать магазинам, ассортимент которых больше чем на 70 процентов состоит из алкогольной продукции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководство ряда торговых точек.

Пресс-секретарь Департамента торговли и услуг столицы Тарас Белозеров отметил, что торговля будет регулироваться указом мэра Сергея Собянина. Согласно этому распоряжению приостанавливается торговля в магазинах, где ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и продуктов питания меньше 30 процентов.

Доставка алкогольной продукции тоже осуществляться не будет.

Предприниматели в ответ на это указывают, что в предыдущие периоды ограничений такое требование не вводилось. Кроме того, алкоголь в законе о торговле отнесен к продовольственным товарам. Большинство точек в спешном порядке готовятся расширить ассортимент, чтобы соблюсти требования.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию для москвичей, которая теперь составляет 21 193 рублей.

алкомаркет винотека коронавирус локдаун ограничение Россия


 

Новости партнеров
За девять лет финны стали хуже относиться к России
За девять лет финны стали хуже относиться к России
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Власти Москвы потребовали закрытие магазинов алкогольной продукции на время ...
По следам Моргенштерна? Картину петербургского художника Миллера посчитали ...
Смольный профинансирует реконструкцию «Мюзик-Холла»
Российский бизнес просит сделать вакцинацию обязательной
Новые корпуса Боткинской больницы построят по схему государственно-частного ...
В Петербурге единоросса могут исключить из партии за угрозы в рабочем чате
В Петербурге дебошир напал на автобус, а после скончался при попытках ...
В Смольном заявили, что фактически в Петербурге проживает 7 млн человек