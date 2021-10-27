В Петербурге откроется еще 20 пунктов вакцинации от COVID-19

В Петербурге откроется еще 20 пунктов вакцинации от COVID-19
В Петербурге откроется еще 20 пунктов вакцинации от COVID-19. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В ближайшее время в Санкт-Петербурге начнут работать еще 20 новых пунктов вакцинации от коронавируса. Горожан уже прививают в 174 стационарных и 41 мобильном пункте.

Губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России» 25 октября сообщил, что ожидается открытие новых пунктов вакцинации. Число желающих сделать прививки растет, что вызывает огромные очереди в пунктах приема. По данным Смольного, за период чуть больше недели показатели вакцинации выросли вдвое.

«Но для эффективного противодействия эпидемии этого мало. Сегодня нужно делать не 20, а 40 тысяч инъекций в день», — заявил Александр Беглов.

В одном из отделений «Почты России» также открылся пункт вакцинации. Об этом губернатор напомнил и отметил, что для эффективного противодействия эпидемии нужно увеличивать количество прививочных пунктов. Общее количество вакцинированных на настоящий момент уже превысило 1,8 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ТЦ «Галерея» ежедневно выстраиваются толпы людей, чтобы привиться. При этом очередь из желающих поставить прививку продолжает расти.

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