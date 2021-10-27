Полыхающие иномарки на Внуковской тушили десять спасателей

Полыхающие иномарки на Внуковской тушили десять спасателей
Пожар случился на улице Внуковская. Фото: скрин Google.Maps

В Московском районе Петербурга произошел пожар. 10 спасателей тушили полыхающие автомобили.

Возгорание случилось в среду, 27 октября, у дома №2 на улице Внуковская. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 14:17. К месту происшествия оперативно выехали 10 огнеборцев на двух спецмашинх.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в автомобиле марки «Hyundai»обгорела задняя часть и салон, в рядом стоящем автомобиле марки «Citroen» обгорела передняя часть и частично салон.

В 14:33 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели больше часа тушили полыхающую коммуналку на Школьной улице.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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