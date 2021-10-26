Спасатели больше часа тушили полыхающую коммуналку на Школьной

Пожар случился в доме на Школьной улице. Фото: скрин Google.Maps

Пожар случился в доме на Школьной улице. Фото: скрин Google.Maps

В Колпинском районе Петербурга произошел квартирный пожар. Огонь охватил коммунальную квартиру.

Возгорание случилось во вторник, 26 октября, в доме №9 по Школьной улице. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 22:57. К месту происшествия оперативно выехали 12 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в четырехкомнатной квартире, в комнате площадью 15 кв. метров горели постельные принадлежности на площади 2 кв. метра.

В 00:07 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в гараже чуть не уничтожил два автомобиля на Московском шоссе.