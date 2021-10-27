Росгвардейцы задержали агрессивных петербуржцев, избивших работников отелей

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителей, которые нанесли побои троим работникам отелей.

Один из инцидентов произошел поздним вечером 26 октября. В 23:04 правоохранителям поступил сигнал о нажатии кнопки тревожной сигнализации в отеле на Железнодорожной улице в поселке Металлострой. Постоялец устроил погром в номере и у стойки администратора, а также избил двух сотрудников. Работникам отеля потребовалась медпомощь.

Как сообщили в пресс-службе, мужчина попытался оказать сопротивление во время задержания, но был скован в наручники. Выяснилось, что ранее он был судим за кражу, грабеж и незаконное хранение наркотиков.

На следующий день правоохранители прибыли на сигнал к гостинице на Малой Балканской улице во Фрунзенском районе. Администратор отеля сделала замечание женщине, которая шумно себя вела в номере. Постоялица отреагировала на это агрессивно и нанесла работнице гостиницы телесные повреждения.

Женщину задержали и передали сотрудникам полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе Петербурга Росгвардия была вынуждена применить огнестрельное оружие, когда они задерживали нарушителей порядка.