В электричках и на вокзале Гатчины поймали 28 безмасочников

Комитет по транспорту выявил нарушителей масочного режима в электричках на гатчинском направлении и на вокзале в Гатчине.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба областного правительства. Так, в электричках и на вокзале «Гатчина-Варшавская» поймали 28 безмасочников. На всех составили протоколы об административном правонарушении.

Кроме того, сотрудники комитета провели более полусотни профилактических бесед, а также бесплатно раздавали медицинские маски.

В ведомстве напомнили, что нарушение масочного режима наказывается штрафом от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, в соответствии с ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в общественном транспорте Петербурга усилен контроль над соблюдением масочного режима. За прошлую неделю провели 115 проверок в наземном общественном транспорте.