За неделю в Петербурге COVID подхватил 2991 ребенок

В Петербурге продолжается пандемия COVID-19. Болезнь подхватывают и дети.

По данным на среду, 26 октября, в Детскую городскую клиническую больницу номер 5 имени Филатова с подтвержденным COVID-19 было госпитализировано 123 ребенка, сообщили в группе «Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге» соцсети «ВКонтакте».

В общей сложности в Северной столице в период с 18 по 24 октября заболел 2 991 несовершеннолетний.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирус подхватили 36 582 человека. С начала пандемии в стране зафиксировали 8 352 601 случай коронавируса.