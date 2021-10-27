За неделю в Петербурге COVID подхватил 2991 ребенок

За неделю в Петербурге COVID подхватил 2991 ребенок
Коронавирусом заболевают и дети. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

В Петербурге продолжается пандемия COVID-19. Болезнь подхватывают и дети.

По данным на среду, 26 октября, в Детскую городскую клиническую больницу номер 5 имени Филатова с подтвержденным COVID-19 было госпитализировано 123 ребенка, сообщили в группе «Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге» соцсети «ВКонтакте».

В общей сложности в Северной столице в период с 18 по 24 октября заболел 2 991 несовершеннолетний.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирус подхватили 36 582 человека. С начала пандемии в стране зафиксировали 8 352 601 случай коронавируса.

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