В России за сутки коронавирус подхватили 36 582 человека

В России за сутки коронавирус подхватили 36 582 человека
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 36 582 человек, что стало новым рекордом.

Об этом стало известно сегодня, 27 октября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 352 601 случай коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 123 случаях, за все время пандемии скончались 233 898 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровел 29 151 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Мурашко назвал число привитых от гриппа россиян.

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