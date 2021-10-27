В Петербурге не будут закрывать алкомаркеты в нерабочие дни

В Петербурге не будут закрывать алкомаркеты в нерабочие дни
Петербургские алкомаркеты продолжат работу в локдаун. Фото: pixabay

Алкомаркеты в Петербурге не будут закрываться в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Власти отказались закрывать магазины алкогольной продукции в период локдауна вслед за Москвой. Об этом сообщили в комитете по промышленной политике, пишет «Фонтанка».

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что в Москве несколько десятков алкомаркетов получили уведомления от управ и префектур районов столицы о прекращении работы с 30 октября по 7 ноября.

Решение о закрытии алкомаркетов власти объяснили тем, что в этих товарами первой необходимости считаются менее 30% ассортимента, а все остальное — алкоголь.

В петербургском комитете пояснили, что ковидное постановление в Северной столице разрешает работать магазинам, где меньше 30% товаров первой необходимости, а в столице — только товаров первой необходимости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Москвы потребовали закрытие магазинов алкогольной продукции на время нерабочих дней.

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