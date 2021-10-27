Разработчики «Спутника V» оценили сроки его регистрации в ВОЗ

Разработчики &#171;Спутника V&#187; оценили сроки его регистрации в ВОЗ
"Спутник V" фактически признали уже около 70 стран. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

В центре имени Гамалеи заявили, что регистрация российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) находится на финишной прямой.

Об этом глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин рассказал в эфире просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе».

Специалист пояснил, что регистрация на российский препарат против коронавируса будет получена в ближайшее время. По словам Гущина, «Спутник V» фактически признали уже около 70 стран.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин выступил за создание механизма признания вакцинации от COVID. По его словам, без взаимного признания вакцин практически невозможны беспрепятственные передвижения граждан разных государств.

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